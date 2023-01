Spalletti: "Meno qualità rispetto al solito"

Lucida analisi dell'allenatore del Napoli al termine della gara di San Siro persa contro l'Inter per 1-0: "Abbiamo avuto meno qualità rispetto al solito, siamo stati più lenti e contro una squadra fisica questo ci penalizza. Rischio rimonta? Noi dobbiamo solo pensare ad allenarci al meglio per ritrovare la formaz migliore"

Non è per nulla soddisfatto Luciano Spalletti al termine della gara di San Siro persa con l'Inter che permette al Milan, e di conseguenza anche ai nerazzurri, di accorciare verso l'alto la classifica: "Hanno fatto quello che fanno sempre, ovvero di venirci addosso con Calhanoglu su Lobotka, ma noi dovevamo essere bravi a far arrivare meglio il pallone sulla loro trequarti - spiega - Non siamo riusciti a far girare il pallone con la qualità di sempre. La palla girava sempre un po' lenta: noi possiamo fare di più. Abbiamo avuto meno qualità rispetto al solito". Un Napoli che è parso poco verticale rispetto al suo solito: "Ci abbiamo provato ma Acerbi è un cliente scomodo: è bravo a tenere la posizione e anche fisicamente si fa sentire. Ripeto, noi dovevamo essere più veloci e metterci più qualità, perché contro una squadra così fisica poi diventa difficile per noi".