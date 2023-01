Serie A, il calendario del prossimo turno

Serie A di nuovo in campo da sabato 7 gennaio a lunedì 9 gennaio per disputare la 17^ giornata: su Sky da non perdere Monza-Inter (sabato alle 20.45), Salernitana-Torino, il lunch match di domenica, lunedì alle 20.45 il posticipo tra Bologna ed Atalanta

Dopo la lunga sosta per il Mondiale la Serie A torna in campo a distanza di 3 giorni per la 17^ giornata di campionato. Tre gli anticipi di sabato 7 gennaio: ad aprire il programma, alle ore 15, sarà la Fiorentina che ospiterà il Sassuolo. Alle 18.00, invece, spazio a Juventus-Udinese. In serata toccherà a Monza ed Inter, da seguire live dalle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno. La domenica di Serie A inizierà alle 12.30 con la gara Salernitana-Torino, in diretta su Sky Sport Calcio. Alle 15 si giocano Spezia-Lecce e Lazio-Empoli; alle 18 è il turno di Sampdoria-Napoli, mentre alle 20.45 il big match tra Milan e Roma. Il programma si chiuderà lunedì 9 gennaio con due posticipi: Verona-Cremonese alle 18.30 e Bologna-Atalanta alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.