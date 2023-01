Dove vedere Torino-Verona

I numeri di Torino e Verona

Il Verona ha vinto solo uno degli ultimi 11 confronti in Serie A contro il Torino: 2-1 il 25 febbraio 2018, con una doppietta di Mattia Valoti (rete di M'Baye Niang per i granata); completano questo parziale sette pareggi e tre sconfitte per i gialloblù. Otto delle ultime 12 gare interne del Torino contro il Verona in Serie A sono terminate in parità e tra queste ben quattro delle cinque più recenti (completa un successo per i granata, il 19 dicembre 2021). Ben sei dei 12 gol del Verona in questo campionato sono stati segnati con i propri difensori, nessuna formazione conta più reti arrivate da questo reparto (6 anche per l’Inter) e anche in percentuale (il 50%) è il valore più alto nel torneo in corso. Il Torino ha chiuso l’anno solare con due successi consecutivi in casa in Serie A, gli stessi che aveva ottenuto nelle precedenti 13 partite casalinghe nella competizione. I granata possono vincere tre partite interne di fila nella competizione per la prima volta da gennaio 2022, serie in cui la terza fu proprio la prima gara del nuovo anno.