Juventus, allenamento in gruppo per Di Maria

Dopo aver saltato la gara con la Cremonese per un problema alla caviglia, nella giornata di oggi, 5 gennaio, Angel Di Maria è tornato ad allenarsi in gruppo con la Juventus. Il Fideo dovrebbe essere a disposizione per la prossima gara con l'Udinese

Angel Di Maria è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo aver saltato la trasferta di Cremona a causa di un problema alla caviglia, nella giornata di oggi, 5 gennaio, l'attaccante argentino è tornato ad allenarsi con i propri compagni di squadra, reduci dal successo per 1-0 sul campo della Cremonese. Chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo, tra cui il Fideo, ha svolto esercitazioni tecniche per la finalizzazione con combinazioni di gioco, possesso palla e partitella finale. Salvo imprevisti, Di Maria dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la gara casalinga con l'Udinese, in programma sabato 7 gennaio alle 18.