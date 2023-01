Serie A, orari e programma della 17^ giornata

Dopo il turno del 4 gennaio che ha dato il via alla ripresa del campionato di Serie A, si torna in campo appena tre giorni dopo per la 17^ giornata. Dopo il mezzo passo falso del Napoli a San Siro contro l'Inter, la classifica si accorcia e la lotta per le posizioni di vertice si fa sempre più avvincente. Tante le squadre coinvolte per la zona Europa ma anche nelle retrovie, le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere non possono commettere ulteriori passi falsi e, complice la finestra di mercato ancora aperta, proveranno a rinforzarsi per sistemare al meglio la propria classifica. La 17^ giornata di campionato si sviluppa su tre giorni. Si parte oggi alle 15 con lo scontro del Franchi tra Fiorentina e Sassuolo, si chiude lunedì con Bologna-Atalanta. Domenica alle 20.45 big match a San Siro tra Milan e Roma.