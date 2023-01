Mentre il Milan vive la vigilia del match delicato contro la Roma, Zlatan Ibrahimovic, a Miami, si allena sulla sabbia e testimonia tutto su Instagram. L'attaccante rossonero, atteso prossimamente a Milanello, trascina con una corda una fila di pesi sulla spiaggia sulle note di "Push it to the limit" ("Spingi al limite"), colonna sonora del film Scarface. Fisico asciutto, treccine e poi corsa: lo svedese lavora per tornare in forma il prima possibile. Guarda il video

MILAN-ROMA, LA CONFERENZA DI PIOLI