Dove vedere Monza-Inter

La partita tra Monza e Inter si gioca stasera, sabato 7 gennaio, alle 20.45. Gara da seguire in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno e in streaming su NOW

I numeri di Monza e Inter

L’Inter è imbattuta da 25 turni di Serie A contro squadre neopromosse (22 vittorie, 3 pareggi). Nello specifico, i nerazzurri sono reduci da nove successi consecutivi con avversarie provenienti dalla Serie B e potrebbero arrivare a 10 di fila per la prima volta dal 2003, con Héctor Cúper in panchina. L’Inter è la terza avversaria lombarda che il Monza affronta in Serie A dopo Milan e Atalanta (2 pareggi). Considerando anche il torneo cadetto, i biancorossi hanno raccolto un solo punto negli ultimi cinque incroci contro squadre di questa regione (1-1 contro il Brescia, lo scorso aprile) dopo averne conquistati 12 in altrettanti precedenti (4 vittorie, una sconfitta). L’Inter non ha trovato il successo in 12 delle ultime 16 trasferte contro avversarie lombarde fuori da San Siro in Serie A, pareggiando otto volte (4 sconfitte), due delle quali nelle tre più recenti. Considerando le ultime otto giornate di campionato, l’Inter sarebbe prima in classifica con 21 punti conquistati (al pari di Napoli e Juventus) e avrebbe il miglior attacco del torneo (21 reti realizzate).