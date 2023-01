Inzaghi: "Gol Acerbi? Grave errore, c'è rabbia"

C'è grosso rammarico nelle parole di Simone Inzaghi al termine della gara pareggiata dall'Inter a Monza, il particolar modo per il gol annullato ad Acerbi: "Con il VAR presente non si possono fare certi errori, avremmo vinto la partita". Sulla differenza di prestazini tra casa e trasferta: "Lontano da San Siro concediamo troppo, ma ora dobbiamo ripartire e tornare a fare punti"

E' molto amareggiato Simone Inzaghi al termine della gara pareggiata a Monza 2-2, in particolar modo per il gol annullato nella ripresa a Francesco Acerbi: "Siamo molto arrabbiati perché c'è stato un errore dell'arbitro sul gol di Acerbi (CLICCA QUI PER RIVEDERE L'EPISODIO), dopo cinque anni di VAR è stato fischiato un fallo in cui ci sono due giocatori del Monza che inciampano tra di loro - dice - Sarebbe stato il 3-1 e la partita sarebbe stata vinta da noi. Ora siamo qui a parlare di un pareggio che deriva da un grave errore. Il VAR c'è da cinque anni, quindi si deve aspettare e poi vedere, probabilmente avremmo vinto. C'è tanto rammarico, sapevamo che avremmo trovato una squadra ben organizzata. Con Calhanoglu e Barella abbiamo avuto dei problemi, ma speriamo che non sia nulla di grave".