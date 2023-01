Serie A, calendario e orari delle partite di oggi

Termina oggi, con due match in programma, la 17^ giornata di campionato di Serie A: si parte con la sfida salvezza al Bentegodi tra Hellas Verona e Cremonese alle 18, mentre alle 20.45 tocca al Bologna di Thiago Motta che ospita l’Atalanta di Gasperini. Partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.