Come da prassi il fischietto di Macerata sarà fermato dopo il fischio anticipato in Monza-Inter che non ha consentito al Var di intervenire, negando così un gol regolare ai nerazzurri: per Sacchi ci sarà un periodo di "purgatorio" in Serie B prima del ritorno nel massimo campionato

Come sempre, chi sbaglia sta fermo per un po'. E' la regola all'interno del gruppo arbitrale. Non si tratta di "punizioni", ma di un periodo di stop più o meno lungo per stare al riparo da ulteriori tensioni e ritrovare la forma migliore, tecnica e mentale. E' così per tutti, naturalmente con durate differenti a seconda della gravità dell'errore e dell'esperienza dell'arbitro. Fu fermato fino a fine campionato (di A) Marco Serra dopo il famoso errore di un anno fa in Milan-Spezia, starà fermo per un po' Juan Luca Sacchi, ma tornerà prima della fine della stagione. Errori diversi nella dinamica dell'azione ma simili nella tipologia: un fischio anticipato e incauto che disinnesca il Var, topica particolarmente grave dopo tanti anni di video assistenza. Serra però si era affacciato da poco in serie A (era l'11ma presenza), Sacchi è più esperto (Monza-Inter era la 37ma) e dopo l'immancabile periodo di "purgatorio" in serie B (dove peraltro ci sono fior di gare che necessitano di arbitri non certo alle prime armi) potrà gradualmente ritrovare il massimo campionato. L'arbitro marchigiano ha peraltro capito subito l'errore e lo ha ammesso a fine gara coi giocatori dell'Inter ("scuse" o no, che ci sia un confronto - civile - dopo il fischio finale tra arbitro e squadre è abbastanza naturale).