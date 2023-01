Rimontati nel finale dalla Roma, i rossoneri hanno incassato da Ibanez il 6° gol di testa in questa Serie A. Nessuno ne ha subiti più della squadra di Pioli, che ha spiegato: "I cambi con la Roma servivano per alzare la difesa e i centimetri". Ma il Milan è davvero una squadra bassa? E come si posiziona nel confronto con gli altri club del campionato? Ecco la classifica delle altezze medie considerando tutte le formazioni 'titolari'

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A