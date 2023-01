Il club bianconero può esercitare il diritto di riscatto a 7 milioni per l'attaccante polacco entro il prossimo 30 aprile e ha intenzione di farlo sia per anticipare la concorrenza di diversi altri club, sia per usufruire dei benefici del decreto crescita

Sta diventando sempre più centrale per il gioco della Juventus e il gol che contro la Cremonese ha regalato il settimo successo consecutivo in campionato alla squadra di Massimiliano Allegri è soltanto l'ultima conferma: il futuro di Arkadiusz Milik potrebbe essere sempre più bianconero. Dopo averlo prelevato dall'Olympique Marsiglia nella scorsa sessione estiva di mercato in prestito per 1 milione di euro, la Juve ha la possibilità di esercitare il diritto di riscatto fissato a 7 milioni fino al prossimo 30 aprile e l'intenzione è quella di sfruttare questa opportunità.

La strategia bianconera

La società bianconera punta non solo ad anticipare la concorrenza di diversi altri club, disposti a sborsare anche più di 7 milioni per assicurarsi Milik, ma vuole usufruire delle possibilità che offre il decreto crescita. Una volta acquisito a titolo definitivo, infatti, lo stipendio da 3 milioni di Milik potrà godere dei benefici del decreto: un motivo in più, se servisse, per procedere al riscatto di un giocatore sempre più fondamentale per la Juve.