Serie A

Tra venerdì e lunedì spazio alla 18^ giornata di campionato. Nell'Inter nessuna lesione ma solo lievi risentimenti muscolari per Barella e Calhanoglu: per i due lavoro individuale, sono in dubbio per il Verona ma dovrebbero esserci per la Supercoppa. Da valutare Lukaku. Il Milan recupera Messias, ma contro il Lecce dovrà fare a meno di Tonali, squalificato. Tutti gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra per la 18^ giornata INTER-PARMA LIVE