A quattro giorni dalla Supercoppa italiana contro il Milan in programma a Riad il prossimo 18 gennaio l'Inter scenderà in campo in campionato per la 18^ giornata di Serie A e i pensieri di Simone Inzaghi sono rivolti (per ora) solo al campionato. Di fronte il Verona di Zaffaroni, reduce dalla vittoria casalinga con la Cremonese nel turno precedente. "Conosciamo l'importanza della Supercoppa per noi, per la società e per i tifosi, ma ora abbiamo una partita e andrà in campo la miglior squadra possibile: abbiamo degli acciacchi che stiamo monitorando ogni giorno, ma schiererò una squadra super competitiva", le parole dell'allenatore nerazzurro a InterTv. Poi sulle assenze: "In questo momento abbiamo alcune defezioni, ma a questo punto della stagione, con partite così ravvicinate e con le cinque sostituzioni, ho bisogno dell'intera rosa - ha aggiunto Inzaghi -. Troviamo un avversario che si è ripresentato dopo la sosta in ottime condizioni: hanno giocato due partite importanti".