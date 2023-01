Buone notizie per José Mourinho. Lorenzo Pellegrini, sostituito nell’intervallo di Roma-Genoa in Coppa Italia, è stato sottoposto in mattinata ad alcuni esami strumentali che hanno escluso una lesione muscolare. Il centrocampista giallorosso aveva abbandonato il campo in seguito a un trauma al quadricipite femorale

