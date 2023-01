Il Napoli come le big d'Europa? Cosa dicono i numeri

La squadra di Spalletti è la capolista con il miglior distacco sulle seconde, ha la più alta percentuale di vittorie nei campionati top (insieme al Psg) e la migliore in assoluto contando tutte le competizioni. Secondo attacco d'Europa e tra le migliori difese. In Champions solo il Bayern ha fatto più punti e… altre cinque statistiche dove il Napoli è in vetta. Dati Transfermarkt e Opta

NAPOLI-JUVE 5-1: HIGHLIGHTS