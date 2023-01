Ritorno alla vittoria per i biancocelesti, che la spuntano 2-0 al Mapei Stadium e difendono il 5° posto in classifica. Soddisfatto Maurizio Sarri: "Grande abnegazione in avvio ma meno qualità, poi siamo saliti di livello". Applausi per Luis Alberto: "La sua partita più bella da quando ci sono io". La ricetta per lo scudetto? "Un mix tra migliorare i giocatori e fare investimenti". E su Immobile: "Non sembra grave, ma servono gli esami strumentali" SASSUOLO-LAZIO 0-2, GOL E HIGHLIGHTS - PAGELLE Condividi

A distanza di quattro turni dall'ultima gioia, 1-0 casalingo contro il Monza, la Lazio torna a vincere e lo fa per la prima volta nel 2023. Importantissimo il 2-0 conquistato al Mapei Stadium contro il Sassuolo, successo che permette ai biancocelesti di ripartire e difendere il 5° posto in classifica. Soddisfatto Maurizio Sarri, allenatore che ha analizzato la sfida a Sky Sport: "Abbiamo fatto una fase iniziale con grande abnegazione ma meno qualità. Poi siamo cresciuti, la squadra è salita di livello e ha meritato contro un Sassuolo forte che non merita la classifica che ha. Loro hanno reparti davvero forti come il centrocampo e l’attacco". Il gol del 2-0 è arrivato da un lancio lungo di Provedel, soluzione non in linea con la solita uscita dal fondo della Lazio: "Noi preferiamo uscire palla al piede, ma cercare in profondità Milinkovic-Savic è una cosa che facciamo. Ci sono momenti d’affanno e per organizzarsi è giusto anche cercare uscite diverse. È un qualcosa che abbiamo nel bagaglio, quando utilizzarlo dipende dal momento della partita: se c’è affanno e dobbiamo respirare, oppure se dobbiamo organizzarci per recuperare metri".

"La migliore partita di Luis Alberto da quando ci sono io" approfondimento Gli highlights di Sassuolo-Lazio 0-2 Particolarmente soddisfatto della prestazione dello spagnolo, soprattutto per l’applicazione difensiva, Sarri ha detto: "Negli ultimi 40 giorni lo avevo già detto che fosse quello più in condizione, poi ha avuto un problema e si è dovuto fermare qualche giorno. Oggi è stata la sua partita più bella da quando ci sono io. Se gioca così ci possiamo permettere davvero tutto". Luis Alberto al top per la forma come i compagni di reparto: "Siamo in un momento in cui Cataldi e Luis Alberto stanno bene, Sergej è tornato stanco ma sta crescendo negli ultimi dieci giorni. Quando stanno bene tutti e tre è giusto farli giocare. Con grande applicazione, come oggi, è un esempio perfetto".

"Cosa serve per lo scudetto…" approfondimento Immobile, problema muscolare: sostituito dopo 15' La Lazio ha 6 punti in più rispetto a un anno fa nonostante qualche rimpianto (contro Lecce ed Empoli), ma come si intraprende il salto per lo scudetto come aveva fatto Sarri al Napoli? "Penso che sia un mix: far progredire i giocatori presenti e poi fare investimenti. Penso che entrambe vadano di pari passo, difficile andare avanti solo in una delle due vie. Le due componenti devono intervenire. Ma io devo pensare a migliorare chi c’è in rosa: situazioni in evoluzione ne vedo, Immobile ad esempio lo abbiamo auto poche volte in condizione questa stagione". E a proposito dell’infortunio del capitano: "Pare non sia un problema grave, ma essendo muscolare bisogna aspettare gli esami strumentali".

Luis Alberto: "Gli assist arriveranno" approfondimento Napoli a +9 sul Milan: la classifica di Serie A Applaudito dal suo allenatore, Luis Alberto ha spiegato: "Mi sono trovato piuttosto bene, sicuramente come applicazione difensiva è stata una delle mie migliori partite. Io penso solo a lavorare gara per gara. Io sto bene, gli assist arriveranno… Non è quello l’importante per me. Sono concentrato e sto lavorando di più anche fuori dal campo".

Zaccagni: "Felice per il record" approfondimento La classifica marcatori della Serie A Protagonista in stagione e ovviamente al Mapei Stadium, Mattia Zaccagni aveva sbloccato la partita su rigore prima dell’intervallo: "Vittoria importante, era quello che volevamo, siamo felicissimi. Ho segnato 7 gol come Immobile? Si tratta del mio record stagionale: sono contento per il primato ma l’importante erano i tre punti da centrare nel 2023. La Champions obiettivo concreto o 'miracoloso'? Ce la giocheremo a viso aperto in tutte le partite che mancano".