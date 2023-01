Dove vedere Sassuolo-Lazio in tv

La partita dell'ora di pranzo della domenica della 18^ giornata di campionato inizia alle 12.30 con Sassuolo-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Sassuolo e Lazio

Le due squadre si sono affrontate 18 volte in Serie A finora con 10 vittorie per la Lazio e 5 per il Sassuolo. Negli ultimi due precedenti casalinghi, giocati nel 2021, i neroverdi hanno vinto. Arrivano però da tre sconfitte consecutive: non perdono quattro partite di seguito in Serie A dal novembre 2016, sotto la guida di Eusebio Di Francesco. Anche la Lazio non ha fatto punti nelle ultime due partite di Serie A. Ciro Immobile è a un gol dal diventare l'ottavo miglior marcatore della Serie A; finora ha realizzato otto gol contro il Sassuolo in campionato.