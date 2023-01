Buone notizie per Allegri dall'infermeria: oggi Paul Pogba e Dusan Vlahovic hanno svolto tutto l'allenamento in gruppo. Non saranno ancora disponibili per le sfide contro il Monza in Coppa Italia e l'Atalanta in campionato. L'obiettivo è averli tirati a lucido per febbraio. Cuadrado e De Sciglio saranno i primi a rientrare, slitta invece il recupero di Bonucci. Mercoledì si insedierà il nuovo consiglio di amministrazione