Il calcio è sostenibile se sei bravo a fare le scelte: è questo il messaggio che manda il Napoli, secondo Matteo Marani. Nel video l'analisi dei numeri del club di De Laurentiis: dominatore in Italia e competitivo in Europa nonostante abbia dimezzato in due anni il suo monte ingaggi (oggi è 1/3 di quello del City e 6 volte più piccolo del Psg...). Frutto di competenza, serietà e programmazione. Evitando scorciatoie...