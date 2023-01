Inzaghi: "Derby importantissimo, vogliamo trofeo"

Vigilia importante per Simone Inzaghi che con la sua Inter cerca la seconda Supercoppa italiana consecutiva. L’avversario è il Milan per quello che sarà un derby che vale il primo titolo della stagione. Con l’allenatore nerazzurro, in conferenza stampa, c’era l’armeno Henrikh Mkhitaryan.

Mkhitaryan, come arriva la squadra a questo trofeo?

Siamo qui e faremo il nostro meglio per vincere questo trofeo. Sarà una partita difficile e dovremo fare un match perfetto per portarla a casa, quasi come abbiamo fatto contro il Napoli e qualche mese fa contro il Barcellona. Incontriamo una squadra forte ma siamo forti anche noi.

Mkhitaryan, il mister ti fa giocare nonostante tu abbia più anni die compagni, come ti senti?

Se gioco è perché sto bene e sono in forma. Il mister non fa favoritismi nei miei confronti, se non starò bene e non sarò fresco il mister non mi farà giocare. Si fa sempre il meglio per la squadra, ho 33 anni e provo a giocare il più possibile perché so che non mi rimane molto in carriera. Faccio sempre del mio meglio per provare a divertirmi e dare il massimo.

Mkhitaryan, questo è il primo trofeo che ti giochi con l’Inter sei soddisfatto della scelta di lasciare la Roma?

Spero sia il primo ma non l’ultimo, mi piacrebbe giocare più finali con l’Inter. Non rimpiango mai le mie scelte, sono contento di essere stato anni con la Roma e adesso sono all’Inter. Fin dal primo giorno in cui sono arrivato a Roma mi sono detto che l’unico obiettivo era vincere con quel club e l’ho fatto, sono andato via a testa alta. Adesso penso all’Inter e a vincere con l’Inter perché alla fine è questo quello che conta

Mkhitaryan, com’è andato il viaggio e in che condizioni siete per la finale. Cosa ne pensi del fuorigioco semiautomatico?

La preparazione va bene, stiamo ancora in progresso vedremo domani prima del match ma lo stiamo preparando bene. Sul fuorigioco, non ci compete noi pensiamo solo a giocare, fare bene e vincere.

Mkhitaryan, hai già giocato partite di questo livello: come si affrontano?

Ho giocato tante finali ma è la prima volta che affronto il Milan in una finale di Supercoppa con la maglia dell’Inter, sarà dunque una partita diversa. Di certo sono match che si affrontano con la testa fredda e grande attenzione perché non ci sono margini d’errore.

Mkhitaryan, hai già vinto la Supercoppa in tutti e quattro i Paesi dove hai giocato: sei un po’ un portafortuna? Il primo derby giocato ha cambiato qualcosa in voi?

Sì, ho già vinto la Supercoppa quattro volte e spero di vincere la quinta perché sarebbe importante per me, per la mia carriera e ovviamente anche per il club. Sull’ultimo derby, non siamo stati bravi abbastanza e non abbiamo iniziato bene la stagione, ma poi ci siamo rifatti contro grandi squadre vincendo contro Barcellona e Napoli due settimane fa. Speriamo di essere al nostro livello domani e vincere la partita.

Mkhitaryan, il Milan sembra in difficoltà, giusto dire che l’Inter è favorita?

In partite come questa non ci sono favoriti, non importa se il Milan non è in condizione e non ha vinto le ultime partite. Noi dobbiamo giocare la nostra partita e fare il meglio, se lo facciamo non può fermarci nessuno.