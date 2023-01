Prima dell'inizio della sfida tra Inter e Milan, l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha fatto il punto sulle trattative dei rinnovi di contratto ai microfoni di Sportmediaset: "Per Skriniar non abbiamo fretta. De Vrij? In una rosa di qualità si è tutti co-titolari. Avrà occasioni per giocare ancora".