Stefano Pioli tornerà all'Olimpico per sfidare la Lazio, squadra che ha allenato dall'estate 2014 all'aprile 2016. Una qualificazione Champions (quasi) conquistata e due coppe non arrivate di un soffio nella sua esperienza da biancoceleste, mentre dal giorno del suo addio ha vinto la metà delle gare affrontate da ex: alla guida del Milan arriva da tre successi di fila