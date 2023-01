Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli

Derby campano sabato alle 18 all'Arechi, sfida dove non ci sarà Kvaratskhelia: ancora influenzato, il georgiano non è stato convocato da Spalletti. Probabile il ricorso ad Elmas, ballottaggio sull'altra fascia. Out anche Juan Jesus. Nicola, esonerato dopo l'8-2 contro l'Atalanta e immediatamente tornato in panchina, perde Fazio in difesa: attenzione alle novità in mezzo e al possibile cambio di modulo. Ecco le probabili scelte dei due allenatori