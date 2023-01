Dopo i due pareggi della stagione 1947/48, il Napoli ha vinto entrambi gli incontri con la Salernitana in Serie A, registrati nello scorso campionato (1-0 all’Arechi, 4-1 al Maradona). Il Napoli ha raccolto 47 punti : nell’era dei tre punti a vittoria (dal 94/95) ed escludendo il 2005/06, solamente tre volte una formazione ha raggiunto quota 50 punti nelle prime 19 gare giocate: la Juventus 53 nel 2018/19, la Juventus 52 nel 2013/14 e l’Inter, 51, nel 2006/07 (tutte formazioni vincitrici del titolo a fine stagione). Da inizio novembre ad oggi, solo il Sassuolo (uno) ha raccolto meno punti in Serie A della Salernitana (due, frutto di due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei gare giocate); i campani in questo parziale hanno anche la peggior difesa del torneo (18 reti incassate). Il Napoli, oltre ad avere il miglior attacco in generale del torneo (44 centri), ha segnato più gol di tutti nei primi temp i di questa Serie A (21), mentre la Salernitana con i cinque subiti a Bergamo è ora la peggior difesa nelle prime frazioni (19 reti incassate); attenzione particolare al quarto d’ora finale di primo tempo (tra il 31’ e il 45’ ), dove il Napoli ha la resa migliore del campionato (11 reti realizzate) e la Salernitana la peggiore (nove subite). La curiosità: Khvicha Kvaratskhelia è – con Lionel Messi e Neymar – uno dei tre soli giocatori a contare già almeno sette reti e almeno sette assist vincenti nei maggiori cinque campionati europei 22/23.

Dove vedere Salernitana-Napoli in tv

