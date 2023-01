Una vittoria pesantissima, che permette al Napoli di chiudere il girone di andata con l'incredibile quota di 50 punti in classifica. Dopo il 2-0 sul campo della Salernitana , Luciano Spalletti non può che essere soddisfatto: " Queste partite possono essere condizionate da tanti aspetti - ha esordito l'allenatore a Dazn -, può subentrare la questione dell'entusiasmo o la sufficienza, o anche la troppa responsabilità. Serve quindi gestirle in una maniera corretta da un punto di vista mentale e soprattutto bisogna sempre giocare bene a pallone, avere il ritmo corretto che ti fa portare a casa il risultato. Nel primo tempo siamo andati ad affollare troppo la trequarti, non trovavamo spazi e si rischiava solo di prendere ripartenze. Poi sono venute fuori due giocate in velocità ed è cambiata l’inerzia della partita. Nella ripresa invece abbiamo fatto benissimo quello che dovevamo fare e abbiamo controllato tutto con equilibrio".

"Di Lorenzo fondamentale. E che bravo Meret"

A sbloccare il risultato è stato Giovanni Di Lorenzo: "Lui è fondamentale per noi - ha proseguito Spalletti -, la fascia da capitano se la meritava e quando ho prospettato di darla a lui sono stati tutti d'accordo. Lui è impressionante per come arriva in allenamento, per quello che dice ai compagni e per il ritmo che ha. Quello fa la differenza e lui è il primo a dare questi segnali. Poi noi abbiamo diversi Di Lorenzo, in squadra ci sono tanti ragazzi seri che responsabilizzano i compagni e che si prendono delle responsabilità". Elogi anche per Alex Meret, autore di un grande intervento nel finale: "Nel calcio non si può mai stare tranquilli, si è visto sul 2-0 quando se non ci avesse messo una pezza Meret sarebbe diventata una partita differente. Ormai in due minuti può succedere di tutto e due gol non bastano, bisogna farne di più per essere sicuri. Quindi complimenti a Meret perché ha fatto un intervento straordinario dopo essere stato più di un’ora fermo sotto la pioggia, perché è stato pochissimo impegnato. Bisogna essere a un livello eccezionale di preparazione mentale per fare una parata del genere. E aveva anche avuto qualche linea di febbre stanotte." Un Napoli sempre più maturo: "La maturità diventa fondamentale. Nel secondo tempo abbiamo visto una squadra matura perché non abbiamo concesso nemmeno un'occasione, senza correre rischi".