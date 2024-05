Ospite a Sky Calcio Club, Fabio Capello ha individuato in Sergio Conceicao il profilo per allenare il Milan nella prossima stagione: "Ha vissuto in Italia e conosce ciò che serve. Mi è piaciuto molto per come ha fatto giocare il Porto, credo sia pronto per la panchina rossonera". E sui tre giocatori indispensabili per la Juventus: "Calafiori in difesa e Zirkzee in attacco. Ma soprattutto a centrocampo…"

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT