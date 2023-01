Dove vedere Juventus-Atalanta in tv

I numeri di Juventus e Atalanta

Sono 120 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 65 le vittorie della Juve, 42 i pareggi e 13 le gare vinte dall'Atalanta. La Juventus ha perso solo una delle ultime 25 gare casalinghe in campionato contro l’Atalanta (18 vittorie, 6 pareggi), tuttavia proprio la più recente, ha perso per 0-1 il 27 novembre 2021 (gol di Duvan Zapata); inoltre, l’ultimo successo bianconero allo Stadium contro questa avversaria in Serie A risale al 14 marzo 2018, 2-0, sempre con Massimiliano Allegri in panchina. L’Atalanta è la squadra che ha raccolto meno punti considerando le sfide tra le formazioni attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, appena quattro – la Juventus invece ne ha ottenuti sette, tutti in gare casalinghe. Federico Chiesa, tornato titolare in Serie A nell’ultima giornata, 369 giorni dopo la precedente, è andato a segno in due delle sue ultime tre gare interne contro l’Atalanta in campionato (l’8 febbraio 2020 con la Fiorentina e il 16 dicembre 2020 con la Juventus). Nel complesso, quella bergamasca è una delle quattro avversarie attualmente Serie A contro cui l’esterno della Juventus ha segnato almeno tre gol, insieme a Milan (3), Sampdoria (4) e Bologna (6).