Juventus, è Francesco Calvo il nuovo responsabile dell’area sportiva

Il club bianconero ha comunicato la nuova nomina nel ruolo di Chief Football Officer: sarà Francesco Calvo, ex dirigente della Roma, che faceva già parte dell’esecutivo juventino come Chief of Staff. A lui riporteranno Federico Cherubini, Stefano Braghin e Paolo Morganti

È Francesco Calvo il nuovo Chief Football Officer della Juventus. Il 44enne è stato nominato responsabile dell’area sportiva a pochi giorni dalla sentenza della Procura Federale che, oltre alla penalizzazione di 15 punti alla squadra di Allegri, ha definito anche inibizioni ad alcuni dirigenti del club. A comunicare la nuova nomina è la stessa Juventus con una nota sul proprio sito ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società) comunica la nomina di Francesco Calvo, già Chief of Staff della Società, quale Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino. Al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico Cherubini, il Women’s Football Director, Stefano Braghin, e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti”.

Chi è Francesco Calvo

Già alla Juventus nel 2011 nel ruolo di Commercial Director, viene promosso tre anni dopo come Chief Revenue Officer prima di lasciare il club bianconero nel 2015. Ricopre dunque lo stesso ruolo al Barcellona dal 2015 al 2018 quando passa alla dirigenza della Roma come Chief Revenue Officer prima e Chief Operating Officer poi. Dal primo aprile 2022 era ritornato alla Juve quale Chief of Staff. Francesco Calvo ha studiato Business Administration alla Bocconi e ha conseguito un Master in Strategic Marketing nel 2002 alla Profingest Management School. Prima di entrare nel mondo del calcio, ha intrapreso il proprio percorso professionale nel 2004 in Philip Morris International, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sino al 2011, quando è stato promosso alla posizione di Director Event Marketing.