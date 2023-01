"Con lui ho un ottimo rapporto, non ci sono offerte per il momento"

Mourinho è poi sceso nel dettaglio e ha spiegato le ragioni della sua previsione di mercato: "Manifestare la voglia non significa andare via. Di solito quando un giocatore vuole andare via significa che ci sono offerte importanti dietro, ma non è il caso. Non c'è nulla sul tavolo, nulla che la società possa accettare. Se resta? Farò giocare chi si allena in maniera migliore". Nessuna offerta convincente e, soprattutto, troppo poco tempo per pensare ad alternative: "Ho un ottimo rapporto con lui, ho sempre cercato di aiutarlo, lui ha fatto uno sforzo massimo e per questo l'ho sempre difeso, anche quando è stato criticato per i pochi gol e assist. In questo momento lui vuole andare via, è una cosa che devo accettare, però dov'è la proposta? Se lui va via qualcuno deve venire in cambio. La situazione è inaccettabile e mi dispiace che in questa storia Tiago Pinto esca come il cattivo della storia, ma non è il cattivo della storia ma cerca di difendere gli interessi della squadra". Infine, una chiusura sui possibili obiettivi della Roma per sostituirlo: "Sento già nomi come Deulofeu e Ziyech, ma non posso pensare in questo momento a una cosa che per me non accadrà".