Vittoria dei friulani a Marassi, successo che era mancato nelle ultime 10 giornate. Soddisfatto Sottil per il risultato e per gli effetti del ritiro in settimana: "Preferisco chiamarlo raduno, è stato fatto con grande senso di responsabilità. La vittoria serviva tantissimo: ha deciso un episodio che abbiamo cercato". E sull'infortunio di Deulofeu: "Non è niente di importante, solo un po' di spavento" SAMP-UDINESE 0-1, GOL E HIGHLIGHTS

Dopo dieci turni senza vittorie, l'Udinese si sblocca e passa 1-0 a Marassi. Sampdoria battuta all'88' dal gol di Ehizibue, rete che scuote il mondo bianconero e regala il 7° posto in classifica dopo il sorpasso sul Torino. Soddisfatto Andrea Sottil, allenatore dei friulani che ha parlato a Sky Sport: "La vittoria serviva tantissimo. Ci sono periodi dove giochi bene e vinci, oppure giochi bene e non riesci. Siamo noi stessi a determinare i risultati. Oggi si è visto: è stata una partita maschia, c’era la voglia di vincerla e di non prendere gol. La Samp ha una classifica buia, ma venire qui a giocare non è semplice. Stankovic ha ridato vita a una squadra che ha buoni giocatori. Alla fine l’ha decisa un episodio che ci siamo cercati con l’atteggiamento. L’obiettivo era vincere, ritrovarci e trovare continuità nell’arco dei 90 minuti".

"Il raduno è servito" approfondimento La Samp ricorda il suo Vialli: emozioni a Marassi Sottil ha sottolineato l’importanza del ritiro svolto in settimana, sebbene preferisca definirlo raduno: "È servito per assumerci responsabilità e ritrovare appartenenza. Questo raduno è stato fatto soprattutto da parte nostra con senso di responsabilità. Nulla avviene per caso nelle partite: siamo partiti forte in campionato perché ci credevamo sempre fino all’ultimo minuto. Questo gruppo è molto maturo e responsabile, sapevamo che la colpa era nostra. Come ci eravamo messi in questa situazione, noi stessi dovevamo tirarci fuori".

"Deulofeu? Nulla di grave" approfondimento Marino: "Deulofeu-Roma? Nulla di concreto per ora" Rientrato in campo al minuto 77, Gerard Deulofeu aveva lasciato il campo dopo il gol di Ehizibue lasciando spazio a Nestorovski. Fastidio al ginocchio per lo spagnolo, situazione commentata da Sottil: "Era fuori da tempo per una distorsione al ginocchio. Ha fatto due settimane di avvicinamento. Oggi aveva 15-20 minuti, dopo uno scontro ha sentito fastidio e ha chiesto il cambio: non è niente di importante, solo un po’ di spavento. Deve recuperare la forma migliore". Settimo posto per l’Udinese: si può pensare all’Europa? "È legittimo pensare che siamo competitivi, ce la giochiamo con tutti a patto che mettiamo sempre fame, concentrazione e applicazione. Sappiamo bene che è un campionato difficile e che restare nella griglia dei migliori è complicato. Serve migliorarci e ripartire da oggi".

La nota del club: "Nessun infortunio per Deulofeu" Dopo le parole già tranquillizzanti di Sottil, arriva la nota dell'Udinese sulle condizioni di Deulofeu: "L’esito delle valutazioni dei sanitari effettuate dopo la partita non ha evidenziato alcun infortunio. Gerard riprenderà regolarmente la preparazione con la squadra martedì".

