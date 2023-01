Il direttore tecnico del club bianconero parla del possibile trasferimento del suo numero dieci alla corte di Mourinho dopo la rottura tra i giallorossi e Zaniolo: "Non c'è nulla di concreto con la Roma, ci sono altri club su di lui, l'idea è quella di tenerlo con noi. C'è una proposta di rinnovo, la situazione è in continua evoluzione"

Dopo la rottura con Nicolò Zaniolo , c'è anche quello di Gerard Deulofeu tra i nomi accostati alla Roma. A parlare del futuro del numero dieci dell'Udinese è lo stesso direttore tecnico dei friulani Pierpaolo Marino : "Deulofeu ha suscitato l’interesse a livello europeo per le sue qualità . Finora lui e il suo entourage hanno resistito all'interesse di altre squadre: al momento non abbiamo nessuna trattativa vera in corso con la Roma, ma le abbiamo con altri club europei importanti".

Marino: "Parliamo di rinnovo, ma non possiamo trattenerlo"

Ancora su Deulofeu: "Sappiamo che la filosofia della famiglia Pozzo è quella di non muovere giocatori importanti a gennaio, però in questi mercati devi confrontarti con la componente agenti e giocatori, gli scenari possono cambiare continuamente. Noi dell’area tecnica, con l’allenatore, ci prepariamo a qualsiasi tipo di evenienza nell’ultima settimana di mercato, perché poi trattenere i giocatori che hanno grandissime richieste non è che puoi trattenerli con la catena, quindi l’idea è quella di non cederlo e di continuare con lui". Poi conclude: "C’è anche una discussione sul rinnovo, ma la situazione è in continua evoluzione, ma con la Roma nessun discorso serio".