Dove vedere Spezia-Roma in tv

I numeri di Spezia e Roma

La Roma è imbattuta contro lo Spezia in Serie A, grazie a tre successi (i due più recenti tenendo la porta inviolata) e un pareggio. La Roma ha vinto ben 11 delle ultime 15 sfide contro avversarie liguri in Serie A (3 pari, una sconfitta) e nelle quattro più recenti non ha subito neanche una rete. Lo Spezia ha già eguagliato il suo record di punti in un girone d’andata di Serie A, cioè i 18 ottenuti nel 2020/21; in particolare, la formazione ligure ha sempre vinto finora esattamente quattro gare considerando le prime 19 partite stagionali nel massimo campionato. Nonostante la Roma sia imbattuta da sei trasferte in campionato, ha pareggiato le due più recenti (4 vittorie): i giallorossi potrebbero impattare tre gare esterne di fila in una stagione di Serie A per la prima volta da maggio 2019, con Claudio Ranieri in panchina.