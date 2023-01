Con l’assist ad El Shaarawy e quello ad Abraham nel match contro lo Spezia, l’argentino diventa il calciatore più rapido a raggiungere la doppia cifra in Serie A sommando gol e assist dal campionato 2004/05. Per la Joya sono sette le reti e quattro i passaggi vincenti in 13 partite. Superato il connazionale Diego Perotti che aveva impiegato 14 incontri per raggiungere quota 10 tra gol e assist. Ecco la classifica secondo i dati Opta