Le parole dopo il ko con la Lazio: "Questa è una squadra tornata in Champions dopo tanti anni di assenza, ha vinto meritatamente uno scudetto ed oggi è seconda. Rispetto le critiche, ma serve guardare anche i fatti. Fiducia in Pioli? Ovviamente sì". E sul mercato: "La strategia non cambia"

"È un momento delicato, ma siamo pur sempre secondi in classifica da soli, non è un grande disastro. E siamo agli ottavi di Champions, cosa che lo scorso anno non eravamo riusciti a fare". L'analisi è quella di Paolo Maldini, che interviene in prima persona dopo il pesante ko del Milan all'Olimpico. "Ora serve ritrovare una certa serenità - prosegue l'ex capitano rossonero e dirigente -. Cinque insuccessi di fila? Con la Roma abbiamo dominato, le altre le abbiamo giocate male. Non è il nostro momento migliore dal punto di vista tecnico, tattico e psicologico, è evidente. Fiducia in Pioli? È una domanda che speravo di non sentire. Ovviamente sì".

"Mercato non cambia, no colpi stile Premier" "Come ne usciamo? Questa è una squadra tornata in Champions dopo tanti anni di assenza, ha vinto meritatamente uno scudetto ed oggi è seconda. Rispetto le critiche, ma serve guardare anche i fatti - prosegue Maldini -. Ne usciremo con lavoro e compattezza". E sul mercato: "E' normale che tutti vogliano rinforzarsi, ma non ci scosteremo dalla nostra idea e strategia degli ultimi anni. Era stata chiara la vecchia dirigenza e lo è stata anche la nuova, quindi non vi aspettate colpi da Premier League, o come qualche squadra italiana". Tema scudetto: "Con Pioli parliamo ogni giorno. È normale che tutti siamo delusi, abbiamo perso due competizioni su quattro. In campionato il Napoli sta facendo qualcosa di eccezionale e, se farà altri 50 punti, nessuno gli toglierà lo scudetto".

