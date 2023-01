Nel pre-partita della sfida alla Lazio, il direttore sportivo rossonero ha commentato le voci su una possibile trattativa tra Milan e Roma per Nicolò Zaniolo, ufficialmente sul mercato: "Vedremo se ci saranno opportunità da qui alla fine ma credo che abbiamo una squadra molto forte". E sul momento negativo della squadra: "Abbiamo sempre reagito bene nei momenti di difficoltà"

"Siamo attenti alle opportunità in questi ultimi giorni di mercato, ma ritengo sia mollto difficile", così Frederic Massara ridimensiona le possibilità di vedere Zaniolo al Milan in questa sessione di mercato ai microfoni di Dazn

"Siamo già una squadra forte"

leggi anche

Milan, Ibra torna ad allenarsi sul campo

Interpellato sul mercato, il direttore sportivo rossonero si è espresso così: "Siamo concentrati sulla partita e sul campionato. Il mercato è ancora aperto, ma noi abbiamo già detto che non abbiamo esigenze particolari, continuiamo a pensarla così. Siamo convinti di avere una squadra forte, siamo sereni sul valore dei giocatori. Tanti ragazzi stanno recuperando da alcuni problemi fisici". Fiducia nell'attuale rosa nonostante la squadra non vinca da quattro partite tra tutte le competizioni: "Abbiamo già dimenticato la Supercoppa, questa squadra, a ogni momento duro, è stata in grado di rilanciarsi. Sarà un bel test contro una squadra forte".