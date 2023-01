"Questo potrebbe essere l'anno migliore della mia vita, quindi voglio che diventi realtà. E poi sta per nascere mio figlio”. Se il buongiorno si vede dal mattino (ovvero da gennaio) questo 2023 sembra promettere bene per Tammy Abraham. Un nuovo Tammy Abraham, uscito a pezzi dal 2022, nella seconda parte del quale sembrava aver smarrito tutta la sua contagiosa elettricità e pareva essere sprofondato in una depressione tecnico-emotiva, ma risorto come la più bella delle Fenici con l’inizio del nuovo anno. Dai fischi, ai boati: prima il salvataggio sulla linea contro il Bologna, poi i due assist per Dybala contro la Fiorentina, quindi il super gol contro lo Spezia. Quello di cui aveva bisogno per ripartire alla grande in un anno dal quale l’attaccante inglese si aspetta molto (compreso un altro trofeo), come ha spiegato al magazine inglese Swm Exclusive: “Sarebbe bellissimo vincere qualcosa anche quest'anno con la Roma, anche perché alzare un trofeo europeo al primo anno con la Roma è stato incredibile. A essere onesti, non credo che qualcuno se lo aspettasse. Non vincevano un trofeo da molti anni e molte persone non credevano che fosse possibile. Accettare la proposta della Roma è stata una scelta fantastica, se devo dirlo oggi. Certo, ho dovuto adattarmi rapidamente e a volte mi manca sentire la lingua inglese, ma ora so che questo è il posto giusto per me. Penso che fosse il momento giusto per andare via dall'Inghilterra, ero pronto per fare il passo successivo nella mia carriera".