La presentazione della giornata di Serie A

CALENDARIO DI RITORNO, PER IL SECONDO ANNO E' ASIMMETRICO

La prima giornata di ritorno del campionato di Serie A si apre venerdì 27 gennaio e si conclude lunedì 30 gennaio. Dove vedere le partite in diretta, gli arbitri designati e i giocatori squalificati

La ventesima giornata di campionato di Serie A, prima del turno di ritorno, si apre con due anticipi del venerdì: Bologna-Spezia alle 18.30 e Lecce-Salernitana alle 20.45. Tre le partite del sabato con il Torino in trasferta a Empoli alle 15.00, l'Inter in casa della Cremonese alle 18.00 e la Sampdoria fuori casa a Bergamo contro l'Atalanta alle 20.45. Giocano tutte in casa le prime tre della classifica con Milan-Sassuolo alle 12.30, Lazio-Fiorentina alle 18.00 e Napoli-Roma alle 20.45. La partita della domenica alle 15.00 è Juventus-Monza. La giornata si chiude lunedì 30 gennaio alle 20.45 con Udinese-Verona.