Il Calendario della 20a giornata di Serie A

Inizia oggi venerdì 27 gennaio la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Sono due le squadre a scendere in campo questa sera per l'anticipo del ventesimo turno di campionto: Bologna-Spezia e Lecce-Salernitana. Il calendario completo della giornata e dove vedere le partite in diretta

Tra sabato 27 e lunedì 30 gennaio, appuntamento con la ventesima giornata di Serie A, prima giornata del girone di ritorno. Sabato dalle 20.45 appuntamento con Atalanta-Sampdoria su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; si prosegue domenica dalle 12.30 con Milan-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Lunedì sera chiude la ventesima giornata Udinese-Verona, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.