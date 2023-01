Dopo il ko con l'Empoli l'Inter cerca tre punti a Cremona. Con Skriniar e Barella squalificati, arretra Darmian in difesa. Dumfries rilanciato sulla destra e Gosens in vantaggio su Dimarco (possibile riposo per l'azzurro) a sinistra. In mezzo al campo Gagliardini verso una maglia da titolare. Dzeko e Lautaro in avanti, ancora panchina per Lukaku. Non convocati Brozovic e Handanovic. Ballardini conferma il 3-5-2: in attacco ballottaggio tra Ciofani e Dessers, che ha recuperato dall'infortunio

TUTTE LE PROBABILI DI A