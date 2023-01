Brutte notizie per l' Udinese , che sarà costretta a rinunciare ancora a Gerard Deulofeu . L' infortunio accusato dall'attaccante spagnolo nell'ultima gara di campionato contro la Sampdoria è infatti più grave del previsto : come comunicato dal club friulano attraverso una nota ufficiale, il classe '94 dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro . Non è ancora stata fissata la data dell'operazione, che si svolgerà a Villa Stuart, e non sono stati resi noti i tempi di recupero , che dovrebbero essere stabiliti in base al decorso post-operatorio del giocatore, che in questa stagione ha collezionato 16 presenze in campionato con 2 gol e 6 assist.

Il comunicato dell'Udinese

A rendere note le condizioni dello spagnolo è stata la società bianconera attraverso questo report medico: "Udinese Calcio comunica che, all’esito del consulto specialistico effettuato, Gerard Deulofeu dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. L’intervento sarà effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma". Per l'ex Milan è l'ennesimo stop in questa stagione sfortunata. Come precisato, Deulofeu era rientrato in campo domenica 29 gennaio nel match contro la Sampdoria, ma dopo essere subentrato era stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo pochi minuti per un problema al ginocchio. In precedenza, prima della sosta per i Mondiali, era uscito in lacrime per un infortunio allo stesso ginocchio in occasione della gara contro il Napoli.