Dove vedere Cremonese-Inter

I numeri di Cremonese e Inter

L’Inter è la squadra che ha vinto più partite contro la Cremonese in Serie A: 12 successi in 15 sfide, completano due pareggi e una vittoria grigiorossa (il 10 maggio 1992 per 2-0, fuori casa). Dopo un pareggio nel primo confronto in casa dei grigiorossi in Serie A (0-0 il 30 marzo 1930), l’Inter ha vinto tutte le successive sei trasferte contro la Cremonese nel massimo campionato – l’ultimo confronto tra le due formazioni allo Zini nel torneo risale al 6 aprile 1996 (2-4 per la formazione dell’allora tecnico Roy Hodgson). La Cremonese è diventata la seconda squadra dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05) a non aver vinto nessuna partita nel girone d'andata (dopo il Verona 2015/16); solo una neopromossa nella storia della competizione non ha trovato alcun successo nelle prime 20 gare stagionali, l'Ancona nel 2003/04. Questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco per quel che riguarda i primi 30 minuti di partita nella Serie A 2022/23 (13 reti per l'Inter) e la peggior difesa considerando gli stessi parziali di gara (13 subite per la Cremonese).