Le probabili formazioni di Napoli-Roma

Spalletti ha tutti a disposizione: torna Kvaratskhelia nel tridente con Osimhen e Lozano, in vantaggio su Politano e sul jolly Elmas come esterno destro. Mario Rui in vantaggio su Olivera a sinistra. Mou è senza Celik, squalificato, e pensa a Zalewski sulla destra con inserimento di Spinazzola a sinistra. Pellegrini torna tra i titolari con Dybala alle spalle di Abraham