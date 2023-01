Dove vedere Juventus-Monza

I numeri di Juventus e Monza

Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata dello scorso 18 settembre contro i bianconeri, il Monza potrebbe diventare solo la seconda squadra nella storia della Serie A a vincere entrambe le sue prime due sfide contro la Juventus nel massimo campionato, dopo l’Inter nel 1930. La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A, perdendo solo contro il Monza nel periodo. Più nel dettaglio, i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata in entrambi gli ultimi due match contro formazioni provenienti dalla Serie B: è dal periodo tra il febbraio 2016 e il maggio 2017 che i bianconeri non fanno meglio (nove clean sheet di fila in quel caso). Dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05), il Monza è la debuttante assoluta che ha fatto più punti nel girone d’andata del massimo campionato (22); i brianzoli sono in serie positiva da cinque giornate (2vittorie, 3 pareggi), la loro miglior striscia nel massimo torneo. Raffaele Palladino ha un passato da giocatore nella Juventus: tra Serie A e Serie B, 10 reti segnate in 51 presenze tra il 2006/07 e il 2007/08. Da quando è allenatore del Monza, i brianzoli hanno raccolto 21 punti in 13 gare di Serie A (solo sei squadre hanno fatto meglio nel periodo). Il suo primo match è stato proprio quello del successo per 1-0 sui bianconeri, prima storica vittoria dei biancorossi nel massimo torneo.