La Fifa ha pubblicato l'annuale report che fa il bilancio e l'analisi di quanto avvenuto nel calciomercato nel 2022. I giocatori che sono andati all'estero e hanno cambiato maglia ha raggiunto cifre record, così come la spesa dei club inglesi, gli unici a far meglio degli italani. Ma complessivamente non si è ancora ai livelli pre-Covid...