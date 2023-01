Dove vedere Milan-Sassuolo

I numeri di Milan e Sassuolo

Sono 19 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 10 le vittorie del Milan, 3 i pareggi e 6 le gare vinte dal Sassuolo. Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro il Sassuolo in Serie A (1 vittoria, un pareggio) senza subire gol – i rossoneri non hanno mai ottenuto tre clean sheet di fila contro i neroverdi nel massimo campionato. Dopo lo 0-0 dello scorso 30 agosto, Milan e Sassuolo potrebbero pareggiare due sfide consecutive per la prima volta in Serie A. Il Sassuolo ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Milan in campionato, solo contro Verona (quattro) e SPAL (tre) i neroverdi hanno una striscia aperta di successi fuori casa più lunga in Serie A. Olivier Giroud, autore di una doppietta contro il Sassuolo nel match che ha decretato lo Scudetto rossonero il 22 maggio, non va a bersaglio da cinque presenze di campionato (410 minuti): non è mai arrivato a sei presenze consecutive nella competizione senza andare a referto. Il Milan è sia la vittima preferita di Domenico Berardi in Serie A (10 reti) ed è la squadra del massimo campionato contro cui ha partecipato a più gol (14, grazie anche ai quattro assist); ben 11 di queste 14 partecipazioni sono però racchiuse tra il 2013/14 e il 2015/16, solamente tre nelle successive 11 sfide di campionato.