La Juventus perde per qualche settimana Arkadiusz Milik. Il polacco si è sottoposto al J Medical agli esami strumentali per valutare l'entità del problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo nel finale della sfida contro il Monza. Si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: almeno un mese di stop per l'attaccante polacco

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo la sconfitta casalinga con il Monza arriva anche la conferma di un infortunio serio per Arkadiusz Milik, uscito nel secondo tempo del match contro i brianzoli per un problema muscolare. L'esito degli esami strumentali svolti al J Medical parlano di una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero che comunque non dovrebbero essere inferiori al mese. Salterà certamente il doppio appuntamento di Europa League contro il Nantes e il derby di Torino