Dove vedere Udinese-Verona in tv

La prima giornata del girone di ritorno di Serie A si conclude questa sera, lunedì 30 gennaio, con la sfida allo stadio Dacia Arena. Fischio d'inizio alle 20.45 e partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Udinese e Verona

37 i precedenti fra le due squadre in Serie A con 12 vittorie per parte e 13 pareggi. Si tratterà però, in campionato, del primo confronto in assoluto tra Andrea Sottil e Marco Zaffaroni. Andrea Sottil ha affrontato solo una volta il Verona da allenatore in Serie A, vincendo al Bentegodi 2-1 il 3 ottobre 2022. Finora Marco Zaffaroni in quattro partite sulla panchina del Verona ha conquistato sette punti, grazie a due vittorie, un pareggio e una sconfitta.