Possibile svolta per il giocatore olandese: si va verso un reintegro progressivo nel gruppo giallorosso dopo i contrasti dello scorso novembre in occasione della partita contro il Sassuolo. Karsdorp non ha accettato nessuna destinazione nella sessione di mercato appena conclusa e il mancato arrivo di un esterno potrebbe renderlo utile alla causa

Mentre a Roma, sponda giallorossa, tiene banco l'affair Zaniolo, ci potrebbero essere novità sul fronte Rick Karsdorp, l'altro ex titolare finito ai margini prima della pausa per il Mondiale di Qatar 2022. L'ultima presenza dell'olandese risale allo scorso 9 novembre, 25 minuti nell'1-1 del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ora l'olandese, che alla fine è rimasto a Trigoria, potrebbe essere reintegrato in rosa per questa seconda parte di stagione.

Le tappe della vicenda Karsdorp

Per ricostruire quanto accaduto tra Karsdorp e Mourinho bisogna risalire a quella sfida con il Sassuolo prima della sosta. L'allenatore portoghese, al termine della partita, parla senza mezze misure di un "traditore", senza però mai nominarlo. "Gli ho detto di trovarsi una squadra a gennaio", aggiunge Mou. Gli indizi rimandano subito all'esterno olandese, che nel frattempo diserta gli allenamenti. Sembra probabile una cessione nel mercato invernale, ma Karsdorp alla fine rimane in rosa. E adesso Mourinho valuta di reintegrarlo, per avere un'alternativa in più in un momento complicato della stagione. In attesa di capire cosa succederà con Zaniolo.