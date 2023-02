La presentazione della giornata di Serie A

La ventunesima giornata di Serie A inizia di sabato con, alle 15.00, Cremonese-Lecce e prosegue alle 18.00 con Roma-Empoli. Il sabato sera vede il Sassuolo, dopo la vittoria per 5 a 2 contro il Milan della scorsa settimana, affrontare un'altra big, l'Atalanta. La partita sarà in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. La domenica sono quattro le partite in programma. La giornata si apre alle 12.30 con Spezia-Napoli, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, alle 15.00 Torino-Udinese e in serata alle 18.00 Fiorentina-Bologna e alle 20.45 l'atteso derby di Milano, Inter-Milan. Il turno di campionato, seconda giornata di ritorno, prosegue poi con due partite del lunedì, Verona-Lazio alle 18.00 e il Monday Night con Monza-Sampdoria alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, per poi chiudersi di martedì 7 febbraio con Salernitana-Juventus alle 20.45.